Зеленський 7 червня зустрінеться з Макроном у Парижі – деталі

Український лідер також планує зустрітися з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/THIBAULT CAMUS)

Президент Володимир Зеленський 7 червня прибуде з візитом до Франції, де зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє Le Monde.

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За даними журналістів, на українського лідера чекають у Парижі, після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Окрім Макрона, Зеленський зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, разом вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

Український президент виступить у нижній палаті парламенту Франції, а також проведе переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.

5 червня 2024 року стало відомо, що Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом – цього тижня у Франції та в Італії наступного.

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