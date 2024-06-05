Зеленский 7 июня встретится с Макроном в Париже – детали

Украинский лидер также планирует встретиться с министром обороны Франции Себастьяном Лекорнем

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/THIBAULT CAMUS)

Президент Владимир Зеленский 7 июня прибудет с визитом во Францию, где встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает Le Monde.

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По данным журналистов, украинского лидера ждут в Париже, после торжественных мероприятий к годовщине высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Помимо Макрона, Зеленский встретится с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, вместе они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где производятся артиллерийские боеприпасы.

Украинский президент выступит в нижней палате парламента Франции, а также проведет переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.

5 июня 2024 стало известно, что Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом – на этой неделе во Франции, и в Италии на следующей.

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