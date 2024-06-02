У Парижі до Ейфелевої вежі притягнули труни із написом "Французькі солдати в Україні"

На тлі розмов про відправлення французьких інструкторів до України у Парижі влаштували акцію із трунами. Правоохоронці не виключають іноземного втручання

Фото - Х, InfosFrancaises

У Парижі в суботу, 1 червня, біля підніжжя Ейфелевої вежі було виявлено п’ять трун, обгорнутих у державні прапори із написом "Французькі солдати в Україні". Про це повідомило видання Le Monde із посиланням на AFP.

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Співрозмовник інформагенції повідомив, що в суботу близько 09:00 на набережній Бранлі троє людей поставили п'ять трун реального розміру, накритих французьким прапором, із написом "Французькі солдати в Україні". В трунах був гіпс.

Водій фургона, який перевозив труни, був заарештований біля Ейфелевої вежі. Як стверджує співрозмовник журналістів, він сказав поліції, що йому заплатили 40 євро за перевезення людей і вантажу. Він прибув із Болгарії напередодні ввечері.

Двоє інших людей були заарештовані близько 16:00 на автовокзалі Берсі, коли вони готувалися сісти на автобус до Берліна, повідомили співрозмовники.

Трьох осіб, підозрюваних у влаштуванні цієї акції, затримано і поміщено під варту. Один зі співрозмовників зазначив, що ведеться розслідування, щоб встановити "можливе іноземне втручання".

27 травня Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції прибути до українських навчальних центрів.

За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

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