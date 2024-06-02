У Парижі до Ейфелевої вежі притягнули труни із написом "Французькі солдати в Україні"
У Парижі в суботу, 1 червня, біля підніжжя Ейфелевої вежі було виявлено п’ять трун, обгорнутих у державні прапори із написом "Французькі солдати в Україні". Про це повідомило видання Le Monde із посиланням на AFP.
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Співрозмовник інформагенції повідомив, що в суботу близько 09:00 на набережній Бранлі троє людей поставили п'ять трун реального розміру, накритих французьким прапором, із написом "Французькі солдати в Україні". В трунах був гіпс.
Водій фургона, який перевозив труни, був заарештований біля Ейфелевої вежі. Як стверджує співрозмовник журналістів, він сказав поліції, що йому заплатили 40 євро за перевезення людей і вантажу. Він прибув із Болгарії напередодні ввечері.
Двоє інших людей були заарештовані близько 16:00 на автовокзалі Берсі, коли вони готувалися сісти на автобус до Берліна, повідомили співрозмовники.
Трьох осіб, підозрюваних у влаштуванні цієї акції, затримано і поміщено під варту. Один зі співрозмовників зазначив, що ведеться розслідування, щоб встановити "можливе іноземне втручання".
- 27 травня Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції прибути до українських навчальних центрів.
- За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.
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