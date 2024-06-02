В Париже к Эйфелевой башне притащили гробы с надписью "Французские солдаты в Украине"

На фоне разговоров об отправке французских инструкторов в Украину в Париже устроили акцию с гробами. Полиция не исключает иностранного вмешательства

Фото - Х, InfosFrancaises

В Париже в субботу, 1 июня, у подножия Эйфелевой башни было обнаружено пять гробов, обернутых в государственные флаги с надписью "Французские солдаты в Украине". Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на AFP.

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Собеседник информагентства сообщил, что в субботу около 09:00 на набережной Бранли три человека поставили пять гробов реального размера, накрытых французским флагом, с надписью "Французские солдаты в Украине". В гробах был гипс.

Водитель фургона, перевозивший гробы, был арестован у Эйфелевой башни. Как утверждает собеседник журналистов, он сказал полиции, что ему заплатили 40 евро за перевозку людей и груза. Он прибыл из Болгарии накануне вечером.

Двое других людей были арестованы около 16:00 на автовокзале Берси, когда они готовились сесть на автобус в Берлин, сообщили собеседники.

Три человека, подозреваемые в реализации этой акции, задержаны и заключены под стражу. Один из собеседников отметил, что ведется расследование, чтобы установить "возможное иностранное вмешательство".

27 мая Сырский заявил, что подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции прибыть в украинские учебные центры.

По данным Reuters, Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен

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