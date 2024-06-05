Зеленский прибыл в Катар – страна помогает в возвращении похищенных Россией детей
5 июня президент Владимир Зеленский прибыл в Катар, чтобы провести переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
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Зеленский акцентировал, что Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей.
"Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня", – подчеркнул он.
Президент отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.
Также Зеленский добавил, что на встрече обсудят ряд двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности.
По состоянию на май 2024 года, в результате войны в Украине считают пропавшим 2021 ребенка.
- 6 декабря при посредничестве Катара, команде Офиса и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца удалось вернуть из оккупации еще восемь украинских детей.
- По данным уполномоченного, на конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию.
- 25 апреля Лубинец сообщил о том, что Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых незаконно вывезли оккупанты РФ: этот список уже у российской стороны.
- 16 мая команда из Save Ukraine вернула из российской оккупации семью с четырьмя детьми.
- 23 мая Украине удалось вернуть еще 13 детей: семь из них были возвращены из оккупации, а еще шестеро — в рамках реализации утвержденного плана действий президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.
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