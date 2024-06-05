Зеленский прибыл в Катар – страна помогает в возвращении похищенных Россией детей

Президент отметил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

5 июня президент Владимир Зеленский прибыл в Катар, чтобы провести переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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Зеленский акцентировал, что Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей.

"Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня", – подчеркнул он.

Президент отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.

Также Зеленский добавил, что на встрече обсудят ряд двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности.

По состоянию на май 2024 года, в результате войны в Украине считают пропавшим 2021 ребенка.

6 декабря при посредничестве Катара, команде Офиса и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца удалось вернуть из оккупации еще восемь украинских детей.

По данным уполномоченного, на конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию.

25 апреля Лубинец сообщил о том, что Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых незаконно вывезли оккупанты РФ: этот список уже у российской стороны.

16 мая команда из Save Ukraine вернула из российской оккупации семью с четырьмя детьми.

23 мая Украине удалось вернуть еще 13 детей: семь из них были возвращены из оккупации, а еще шестеро — в рамках реализации утвержденного плана действий президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

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