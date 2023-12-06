З окупації вдалося повернути ще вісьмох українських дітей – фото
За посередництва Катару, команді Офісу та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця вдалося повернути з окупації ще вісьмох українських дітей.
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"Сьогодні, у день Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі", – написав омбудсмен.
Він зазначив, що це вдалося зробити завдяки спільній роботі із Катаром, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися в окупації.
За даними Лубінця, вік повернутих дітей — від 8 до 18 років.
- 2 листопада 2023 року через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей.
- 27 листопада стало відомо, що окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунів і яких росіяни планують депортувати до РФ.
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