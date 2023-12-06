З окупації вдалося повернути ще вісьмох українських дітей – фото

У межах плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути дітей з окупації

Фото: Telegram

За посередництва Катару, команді Офісу та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця вдалося повернути з окупації ще вісьмох українських дітей.

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"Сьогодні, у день Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі", – написав омбудсмен.

Фото: Telegram

Він зазначив, що це вдалося зробити завдяки спільній роботі із Катаром, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися в окупації.

За даними Лубінця, вік повернутих дітей — від 8 до 18 років.

2 листопада 2023 року через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей.

27 листопада стало відомо, що окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунів і яких росіяни планують депортувати до РФ.

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