З окупації вдалося повернути ще вісьмох українських дітей – фото
Фото: Telegram

За посередництва Катару, команді Офісу та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця вдалося повернути з окупації ще вісьмох українських дітей.

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 "Сьогодні, у день Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі", – написав омбудсмен.

Фото: Telegram
Фото: Telegram

Він зазначив, що це вдалося зробити завдяки спільній роботі із Катаром, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися в окупації. 

За даними Лубінця, вік повернутих дітей — від 8 до 18 років. 

  • 2 листопада 2023 року через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей.
  • 27 листопада стало відомо, що окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунів і яких росіяни планують депортувати до РФ.

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дітивійнаокупаціяКатардмитро Лубінець