Депутат Держдуми РФ "всиновив" викрадену з України дитину. Омбудсмен: Це геноцид

Сергій Миронов (Фото: Вікіпедія)

Україні вдалося вперше підтвердити факт зміни ім'я та прізвища українській дитині, яку депортували до Росії лідери партії РФ "Справедливая Россия" Сергій Миронов та його дружина Інна Варламова. Вони "удочерили" 10-місячну Маргариту Прокопенко з Херсона. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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За даними омбудсмена, Україна підтвердила інформацію російського видання, яке писало, що особові дані дитини змінили, щоб дівчинка стала Мариною Мироновою.

У матеріалі зазначили, що до уповноваженого з прав людини звернулася опікунка рідної сестри Маргарити, яка просила сприяти встановленню місця перебування депортованої дитини та оформленню опіки над нею.

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Водночас Лубінець зауважив, що досі невідома доля хлопчика Іллі Ващенка, якого вивезли разом з Маргаритою.

Він наголосив, що усиновлення українських дітей в Росії – незаконне, й, згідно з міжнародними та національними нормами, для того щоб іноземці могли усиновити українську дитину, потрібно повідомити Україну про це та отримати згоду на всиновлення.

"Проте Росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу — це геноцид!" — наголосив Лубінець.

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Омбудсмен додав, що це вже є підставою для "чергових ордерів".

У дописі зазначається, що він звернувся до партнерів України та міжнародних організацій, щоб вони:

→ засудили депортацію та удочеріння дитини;

→ визнали депортацію та удочеріння злочином геноциду;

→ сприяли поверненню додому українських дітей.

РНБО нещодавно внесла Інну Варламову до списку санкцій за депортацію дітей. За даними hromadske, сліди Варламової в інтернеті ретельно зачищені, а єдина згадка — робота в раді РФ 10 років тому. Варламова була помічницею першого заступника глави ради РФ — Олександра Торшина. І вже тоді допомагала йому розв'язувати питання з дітьми.