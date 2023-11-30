Депутат Держдуми РФ "всиновив" викрадену з України дитину. Омбудсмен: Це геноцид
Україні вдалося вперше підтвердити факт зміни ім'я та прізвища українській дитині, яку депортували до Росії лідери партії РФ "Справедливая Россия" Сергій Миронов та його дружина Інна Варламова. Вони "удочерили" 10-місячну Маргариту Прокопенко з Херсона. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За даними омбудсмена, Україна підтвердила інформацію російського видання, яке писало, що особові дані дитини змінили, щоб дівчинка стала Мариною Мироновою.
У матеріалі зазначили, що до уповноваженого з прав людини звернулася опікунка рідної сестри Маргарити, яка просила сприяти встановленню місця перебування депортованої дитини та оформленню опіки над нею.
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Водночас Лубінець зауважив, що досі невідома доля хлопчика Іллі Ващенка, якого вивезли разом з Маргаритою.
Він наголосив, що усиновлення українських дітей в Росії – незаконне, й, згідно з міжнародними та національними нормами, для того щоб іноземці могли усиновити українську дитину, потрібно повідомити Україну про це та отримати згоду на всиновлення.
"Проте Росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу — це геноцид!" — наголосив Лубінець.
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Омбудсмен додав, що це вже є підставою для "чергових ордерів".
У дописі зазначається, що він звернувся до партнерів України та міжнародних організацій, щоб вони:
→ засудили депортацію та удочеріння дитини;
→ визнали депортацію та удочеріння злочином геноциду;
→ сприяли поверненню додому українських дітей.
РНБО нещодавно внесла Інну Варламову до списку санкцій за депортацію дітей. За даними hromadske, сліди Варламової в інтернеті ретельно зачищені, а єдина згадка — робота в раді РФ 10 років тому. Варламова була помічницею першого заступника глави ради РФ — Олександра Торшина. І вже тоді допомагала йому розв'язувати питання з дітьми.
- 17 листопада 2023 року з дослідження Єльського університету стало відомо, що реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442.
- 18 листопада Україна ввела санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та сотні інших.
- 21 листопада в Державному департаменті заявили, що українські діти, яких викрали до Білорусі з окупованих росіянами територій, можуть стати жертвами торгівлі людьми. США слідкують за розвитком подій.