Росіяни в окупації готують нові списки дітей для депортації – Центр нацспротиву
Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунів і яких росіяни планують депортувати до РФ. Про це повідомив Центр нацспротиву.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Процес контролює так звана дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав у березні Міжнародний кримінальний суд.
Читайте також: ООН розділила відповідальність за загибель дітей між РФ та Україною. Омбудсмен: Нікчемність
ЦНС зазначає, що російські окупанти не повертають дітей Україні, попри наявність їхніх родичів і спрощують "процес усиновлення" викрадених дітей на території Росії.
"Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації", – зазначили в дописі.
- 27 липня 2023 року повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях використовують дітей як "живий щит".
- 31 липня стало відомо, що Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом у справі про викрадення дітей, повідомила, що Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 000 українських дітей.
- 18 листопада Україна ввела санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та сотні інших.