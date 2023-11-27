Росіяни в окупації готують нові списки дітей для депортації – Центр нацспротиву

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунів і яких росіяни планують депортувати до РФ

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунів і яких росіяни планують депортувати до РФ. Про це повідомив Центр нацспротиву.

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Процес контролює так звана дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав у березні Міжнародний кримінальний суд.

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ЦНС зазначає, що російські окупанти не повертають дітей Україні, попри наявність їхніх родичів і спрощують "процес усиновлення" викрадених дітей на території Росії.

"Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації", – зазначили в дописі.