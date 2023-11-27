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Россияне в оккупации готовят новые списки детей для депортации – Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 17:51
Россияне в оккупации готовят новые списки детей для депортации – Центр нацсопротивления - Фото
Оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Оккупационные администрации на временно захваченных землях получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих опекунов и которых россияне планируют депортировать в РФ. Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

Процесс контролирует так называемая детская омбудсменка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал в марте Международный уголовный суд.

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ЦНС отмечает, что российские оккупанты не возвращают детей Украине несмотря на наличие их родственников и упрощают "процесс усыновления" похищенных детей на территории России.

"Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации", - отметили в сообщении.

  • 27 июля 2023 года сообщалось, что россияне на оккупированных территориях используют детей как "живой щит".
  • 31 июля стало известно, что Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по делу о похищении детей, сообщила, что Россия за 2022 год вывезла из Украины более 700 000 украинских детей.
  • 18 ноября Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львово-Беловой, Царева и сотни других.
Ульяна Кричковская
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