RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна ввела санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та сотні інших

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 15:27
Україна ввела санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та сотні інших - Фото

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких колишній прем’єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом у справі про викрадення дітей.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Новина доповнюється...

  • 7 листопада Україна ввела санкції проти власника "Моршинської" і "Миргородської".
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийсанкціїРНБОМикола АзаровМарія Львова-Бєловадмитро табачник

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 