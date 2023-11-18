Україна ввела санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та сотні інших
18.11.2023, 15:27
Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких колишній прем’єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом у справі про викрадення дітей.
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- 7 листопада Україна ввела санкції проти власника "Моршинської" і "Миргородської".
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