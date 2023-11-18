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Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львовой-Беловой, Царева и других

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 15:27
Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львовой-Беловой, Царева и других - Фото
Дмитрий Табачник (Фото: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых бывший премьер Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник и российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по делу о похищении детей.

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  • 7 ноября Украина ввела санкции против владельца "Моршинской" и "Миргородской".
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийсанкцииснбониколай азаровДмитрий ТабачникМария Львова-Белова
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