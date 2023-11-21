США: Росія може торгувати українськими дітьми, яких депортували в Білорусь

В Державному департаменті заявили, що українські діти, яких викрали до Білорусі з окупованих росіянами територій, можуть стати жертвами торгівлі людьми. США слідкують за розвитком подій. Про це речник Держдепу Метью Міллер сказав під час брифінгу.

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За його словами, США документують тісну координацію між російськими та білоруськими чиновниками для сприяння викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

"Білорусь не є безкорисливою третьою країною, яка надає безпечний притулок дітям в умовах конфлікту. Ці операції націлені на вразливих дітей, зокрема потенційних сиріт, дітей з обмеженими можливостями, дітей із малозабезпечених сімей і дітей членів українських Збройних Сил", – сказав Міллер.

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Він наголосив, що невідомо, чи дітей далі експлуатують, проте уряд ретельно слідкує за розвитком подій.

"Наша інформація обмежена, ми не знаємо, де саме далі експлуатуються діти, яких депортували до Росії чи Білорусі. Вони залишаються дуже вразливими або можуть стати жертвами торгівлі людьми. Тому ми продовжуємо дуже уважно стежити за цим питанням, роблячи весь спектр оцінок, яких ви очікуєте від нас", – зазначив Міллер.

Водночас речник уникнув відповіді на питання, чи варто через це Міжнародному кримінальному суду видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

29 серпня 2023 року стало відомо, що окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).

26 вересня повідомлялося, що російські військові готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їх місце своїх військових.

17 листопада з дослідження Єльського університету стало відомо, що реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442.

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