UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США: Россия может торговать украинскими детьми, депортированными в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 11:42
США: Россия может торговать украинскими детьми, депортированными в Беларусь - Фото
Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте заявили, что украинские дети, похищенные в Беларусь с оккупированных россиянами территорий, могут стать жертвами торговли людьми. США, следят за развитием событий. Об этом спикер Госдепа Мэтью Миллер сказал во время брифинга.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, США документируют тесную координацию между российскими и белорусскими чиновниками для содействия похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Беларусь не является бескорыстной третьей страной, которая предоставляет безопасное убежище детям в условиях конфликта. Эти операции нацелены на уязвимых детей, включая потенциальных сирот, детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей и детей членов украинских Вооруженных Сил", – сказал Миллер.

Читайте также: ЦНС: Россияне депортируют украинских заключенных, которые не берут паспорт РФ – документ

Он подчеркнул, неизвестно, эксплуатируют ли детей дальше, однако правительство тщательно следит за развитием событий.

"Наша информация ограничена, мы не знаем, где дальше эксплуатируются дети, которых депортировали в Россию или Беларусь. Они остаются очень уязвимыми или могут стать жертвами торговли людьми. Поэтому мы продолжаем очень внимательно следить за этим вопросом, делая весь спектр оценок, которые вы ожидаете от нас", – отметил Миллер.

В то же время спикер избежал ответа на вопрос, стоит ли из-за этого Международному уголовному суду выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

  • 29 августа 2023 года стало известно, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).
  • 26 сентября сообщалось, что российские военные готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных.
  • 17 ноября из исследования Йельского университета стало известно, что реальное количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые были принудительно депортированы в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, выше 2442.

Читайте также: "Планировал заморить Украину голодом". Правозащитники надеются на новый ордер для Путина

Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадетибеларусьгосдепалександр лукашенкооккупированные территориидепортацияМэтью Миллер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 