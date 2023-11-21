США: Россия может торговать украинскими детьми, депортированными в Беларусь

В Государственном департаменте заявили, что украинские дети, похищенные в Беларусь с оккупированных россиянами территорий, могут стать жертвами торговли людьми. США, следят за развитием событий. Об этом спикер Госдепа Мэтью Миллер сказал во время брифинга.

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По его словам, США документируют тесную координацию между российскими и белорусскими чиновниками для содействия похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Беларусь не является бескорыстной третьей страной, которая предоставляет безопасное убежище детям в условиях конфликта. Эти операции нацелены на уязвимых детей, включая потенциальных сирот, детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей и детей членов украинских Вооруженных Сил", – сказал Миллер.

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Он подчеркнул, неизвестно, эксплуатируют ли детей дальше, однако правительство тщательно следит за развитием событий.

"Наша информация ограничена, мы не знаем, где дальше эксплуатируются дети, которых депортировали в Россию или Беларусь. Они остаются очень уязвимыми или могут стать жертвами торговли людьми. Поэтому мы продолжаем очень внимательно следить за этим вопросом, делая весь спектр оценок, которые вы ожидаете от нас", – отметил Миллер.

В то же время спикер избежал ответа на вопрос, стоит ли из-за этого Международному уголовному суду выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

29 августа 2023 года стало известно, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).

26 сентября сообщалось, что российские военные готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных.

17 ноября из исследования Йельского университета стало известно, что реальное количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые были принудительно депортированы в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, выше 2442.

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