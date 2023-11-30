Депутат Госдумы РФ "усыновил" похищенного из Украины ребенка. Омбудсмен: Это геноцид
Украине удалось впервые подтвердить факт смены имени и фамилии украинского ребенка, депортированного в Россию лидерами партии РФ "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым и его женой Инной Варламовой. Они "удочерили" 10-месячную Маргариту Прокопенко из Херсона. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По данным омбудсмена, Украина подтвердила информацию российского издания, которое писало, что личные данные ребенка изменили, чтобы девочка стала Мариной Мироновой.
В материале отметили, что к уполномоченному по правам человека обратилась попечительница родной сестры Маргариты, которая просила содействовать установлению места нахождения депортированного ребенка и оформлению опеки над ним.
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В то же время Лубинец отметил, что до сих пор неизвестна судьба мальчика Ильи Ващенко, которого вывезли вместе с Маргаритой.
Он подчеркнул, что усыновление украинских детей в России – незаконное, и, согласно международным и национальным нормам, для того чтобы иностранцы могли усыновить украинского ребенка, нужно сообщить Украине об этом и получить согласие на усыновление.
"Однако Россия пытается обойти это и насильно предоставляет украинским детям российское гражданство. Что тоже преступление! Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую — это геноцид!" – подчеркнул Лубинец.
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Омбудсмен добавил, что это уже основание для "очередных ордеров".
В сообщении отмечается, что он обратился к партнерам Украины и международным организациям, чтобы они:
→ осудили депортацию и удочерение ребенка;
→ признали депортацию и удочерение преступлением геноцида;
→ способствовали возвращению домой украинских детей.
СНБО недавно внес Инну Варламову в список санкций за депортацию детей. По данным hromadske, следы Варламовой в интернете тщательно зачищены, а единственное упоминание – работа в совете РФ 10 лет назад. Варламова была помощницей первого заместителя главы совета РФ Александра Торшина. И уже тогда помогала ему решать вопросы с детьми.
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