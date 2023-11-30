Депутат Госдумы РФ "усыновил" похищенного из Украины ребенка. Омбудсмен: Это геноцид

Сергей Миронов (Фото: Википедия)

Украине удалось впервые подтвердить факт смены имени и фамилии украинского ребенка, депортированного в Россию лидерами партии РФ "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым и его женой Инной Варламовой. Они "удочерили" 10-месячную Маргариту Прокопенко из Херсона. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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По данным омбудсмена, Украина подтвердила информацию российского издания, которое писало, что личные данные ребенка изменили, чтобы девочка стала Мариной Мироновой.

В материале отметили, что к уполномоченному по правам человека обратилась попечительница родной сестры Маргариты, которая просила содействовать установлению места нахождения депортированного ребенка и оформлению опеки над ним.

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В то же время Лубинец отметил, что до сих пор неизвестна судьба мальчика Ильи Ващенко, которого вывезли вместе с Маргаритой.

Он подчеркнул, что усыновление украинских детей в России – незаконное, и, согласно международным и национальным нормам, для того чтобы иностранцы могли усыновить украинского ребенка, нужно сообщить Украине об этом и получить согласие на усыновление.

"Однако Россия пытается обойти это и насильно предоставляет украинским детям российское гражданство. Что тоже преступление! Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую — это геноцид!" – подчеркнул Лубинец.

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Омбудсмен добавил, что это уже основание для "очередных ордеров".

В сообщении отмечается, что он обратился к партнерам Украины и международным организациям, чтобы они:

→ осудили депортацию и удочерение ребенка;

→ признали депортацию и удочерение преступлением геноцида;

→ способствовали возвращению домой украинских детей.

СНБО недавно внес Инну Варламову в список санкций за депортацию детей. По данным hromadske, следы Варламовой в интернете тщательно зачищены, а единственное упоминание – работа в совете РФ 10 лет назад. Варламова была помощницей первого заместителя главы совета РФ Александра Торшина. И уже тогда помогала ему решать вопросы с детьми.