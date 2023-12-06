Из оккупации удалось вернуть еще восьмерых украинских детей – фото

Фото: Telegram

При посредничестве Катара, команде Офиса и уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу удалось вернуть из оккупации еще восемь украинских детей.

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"Сегодня, в День святого Николая, команда нашего Офиса встречает четырех девочек и четырех мальчиков на родной украинской земле", – написал омбудсмен.

Фото: Telegram

Он отметил, что это удалось сделать благодаря совместной работе с Катаром, который уже второй раз присоединяется к процессу возвращения депортированных детей и тех, которые оказались в оккупации.

По данным Лубинца, возраст возвращенных детей – от 8 до 18 лет.

2 ноября 2023 из-за ситуации в ряде населенных пунктов Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей.

27 ноября стало известно, что оккупационные администрации на временно захваченных землях получили указание подготовить новые списки детей, которые не имеют опекунов и которых россияне планируют депортировать в РФ.

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