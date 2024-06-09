Финляндия дает Украине новейшее вооружение, некоторое на стадии разработки – топ-генерал

Приобретенный в Украине опыт понадобится для развития новейшей финской техники, заявил чиновник Оборонных сил Финляндии

Финский военный (Иллюстративное фото: NAINA HELEN JAAMA / EPA)

Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности, некоторые из них еще на стадии разработки. Об этом заявил глава отдела военной экономики Оборонных сил Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен, передает Yle.

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Как отмечает СМИ, Финляндия не раскрывает содержания своей военной помощи Украине.

В то же время Хейсканен заявил, что страна экспортирует в Украину не только старое вооружение со складов, но и посылает последние новинки своей оборонной промышленности, некоторые из них еще находятся на стадии разработки.

Военный добавил, что отзывы об использовании финской продукции были положительными.

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Он считает, что приобретенный в Украине опыт понадобится для развития новейшей финской техники.

По словам Хейсканена, резервы на производство, сделанные Оборонными силами для финских компаний, могут быть использованы для поддержки Украины.

Для этого необходимы политическая воля и дополнительное финансирование, отмечает медиа.

3 апреля Финляндия объявила 23-й пакет военной помощи Украине стоимостью 188 млн евро.

29 мая МИД Финляндии сообщил, что Украина может наносить удары по целям на территории России предоставленным ею оружием.

6 июня президент Финляндии заявил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву, но не будет отправлять свои войска в Украину.

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