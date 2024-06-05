Финские пограничники регулярно видят воздушные объекты на границе с Россией

Финский пограничник (Иллюстративное фото: Пограничная охрана Финляндии)

При пограничном контроле на финско-российской границе можно регулярно наблюдать воздушные объекты. Об этом заявил заместитель командующего Пограничной службой финского региона Северная Карелия Самули Муртонен, передает местное медиа Yle.

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"Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно", – сказал чиновник.

По его словам, угроза гибридного влияния РФ остается реальной, а на территории России до сих пор есть люди, которые хотели бы приехать в Финляндию.

По мнению чиновника, тот факт, что риск незаконного пересечения границы не реализовался, является заслугой и финской, и российской стороны.

Адаптация к возможным правовым изменениям на границе проводится путем обучения сотрудников службы, передает издание.

Осенью 2023 года на пограничном переходе Ниирала произошел инцидент, когда приграничных применил газ, чтобы остановить толпу.

"За последние несколько лет было проведено обучение по управлению толпой", – сообщил Муртонен.

Также чиновник сообщил, что пограничники из РФ и Финляндии продолжают "регулярно встречаться", их взаимодействие не изменилось – и если встреча проходит на пересеченной местности, то служащие двух стран здороваются.

Финляндия вслед за странами Балтии перестала пускать авто с российскими номерами

Страна закрыла морские пункты пропуска на границе с Россией на неопределенный срок.

29 мая Финляндия разрешила Украине наносить удары по целям на территории России с помощью предоставленного ею оружия.

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