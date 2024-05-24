Глава МЗС Німеччини про провокації в Балтійському морі: Росія підпалює кордони Євросоюзу

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що її країна солідарна з Естонією, Фінляндією та Литвою у питанні вод у Балтійському морі

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Намір Росії змінити морські кордони з Естонією, Фінляндією та Литвою в Балтійському морі є "підпалюванням кордонів Євросоюзу". Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у соцмережі Х.

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Як зазначила німецька дипломатка, Берлін солідарний з партнерами й стоятиме пліч-о-пліч з естонськими, фінляндськими та литовськими союзниками у питанні намірів РФ у водах Балтійського моря.

У Німеччині не сприймають таку агресивну поведінку Москви, підкреслила вона. За її словами, такими діями Росія "підпалює кордони Євросоюзу".

"Наші плечі [союзників] близькі один до одного, як ніколи раніше. Як союзники, ми завжди пропонуватимемо диктаторам равіолі", – сказала вона.

Раніше стало відомо, що Росія хоче змінити морські кордони в Балтійському морі. Згідно з документом Міноборони РФ країна має намір оголосити своїми внутрішніми водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Згодом цей документ зник з офіційного вебсайту уряду Росії.

23 травня Delfi повідомило, що прикордонники Росії зняли буї з річки Нарви, встановлені в естонських водах.

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