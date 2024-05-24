Глава МИД Германии о провокациях в Балтийском море: Россия поджигает границы Евросоюза

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что ее страна солидарна с Эстонией, Финляндией и Литвой по вопросу вод в Балтийском море

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Намерение России изменить морские границы с Эстонией, Финляндией и Литвой в Балтийском море является "поджиганием границ Евросоюза". Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети Х.

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Как отметила немецкая дипломатка, Берлин солидарен с партнерами и будет стоять бок о бок с эстонскими, финляндскими и литовскими союзниками по вопросу намерений РФ в водах Балтийского моря.

В Германии не воспринимают такое агрессивное поведение Москвы, подчеркнула она. По ее словам, такими действиями Россия "поджигает границы Евросоюза".

"Наши плечи [союзников] близки друг к другу, как никогда раньше. Как союзники, мы будем всегда предлагать диктаторам равиоли", – сказала она.

Ранее стало известно, что Россия хочет сменить морские границы в Балтийском море. Согласно документу Минобороны РФ, страна намерена объявить своими внутренними водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Впоследствии этот документ исчез с официального вебсайта правительства России.

23 мая Delfi сообщило, что пограничники России сняли буи с реки Нарвы, установленные в эстонских водах.

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