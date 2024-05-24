Швеція каже: Путін поклав око на острів Готланд. Нардеп Мережко: Зупинить лише посилений захист
Зупинити російського диктатора Володимира Путіна й запобігти захопленню шведського острова Готланд можна лише шляхом посилення його захисту. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
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Мережко заявив: у Путіна є план захопити все, що погано захищено.
Водночас нардеп стверджує, що російський диктатор боїться вступити у прямий збройний конфлікт з державами — членами НАТО, але він провокуватиме ці держави, щоб перевірити їхню рішучість захищати себе.
"Якщо Путін відчує будь-яку слабкість або нерішучість, він обовʼязково піде далі", – наголосив він.
22 травня головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що у планах російського диктатора є захоплення шведського острова Готланд.
Під час холодної війни на Готланді розташовувалася доволі потужна військова база, але після того як СРСР розвалився, контингент постійно зменшувався, а 2005 року на острові не залишилося військових. Збройні сили знову появилися на острові після того, як Росія окупувала Крим.
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