Швеція каже: Путін поклав око на острів Готланд. Нардеп Мережко: Зупинить лише посилений захист

Шведський винищувач пролітає над островом Готланд у Балтійському морі (Фото: EPA)

Зупинити російського диктатора Володимира Путіна й запобігти захопленню шведського острова Готланд можна лише шляхом посилення його захисту. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Мережко заявив: у Путіна є план захопити все, що погано захищено.

Водночас нардеп стверджує, що російський диктатор боїться вступити у прямий збройний конфлікт з державами — членами НАТО, але він провокуватиме ці держави, щоб перевірити їхню рішучість захищати себе.

"Якщо Путін відчує будь-яку слабкість або нерішучість, він обовʼязково піде далі", – наголосив він.

22 травня головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що у планах російського диктатора є захоплення шведського острова Готланд.

Зустріч міністрів закордонних справ країн Північно-Балтійського регіону, Готланд, 2024 рік (Фото: EPA)

ДОВІДКА Готланд – найбільший острів у Балтійському морі. Він належить Швеції та має вигідне розташування: з Готланду можна контролювати весь повітряний простір над Балтикою і морський трафік. Біля Готланду, дном Балтійського моря, проходить багато критично важливих комунікаційних мереж, які пов’язують країни регіону між собою.



Під час холодної війни на Готланді розташовувалася доволі потужна військова база, але після того як СРСР розвалився, контингент постійно зменшувався, а 2005 року на острові не залишилося військових. Збройні сили знову появилися на острові після того, як Росія окупувала Крим. Готланд – найбільший острів у Балтійському морі. Він належить Швеції та має вигідне розташування: з Готланду можна контролювати весь повітряний простір над Балтикою і морський трафік. Біля Готланду, дном Балтійського моря, проходить багато критично важливих комунікаційних мереж, які пов’язують країни регіону між собою.Під час холодної війни на Готланді розташовувалася доволі потужна військова база, але після того як СРСР розвалився, контингент постійно зменшувався, а 2005 року на острові не залишилося військових. Збройні сили знову появилися на острові після того, як Росія окупувала Крим.

Військові Швеції на Готланді, 2016 рік (Фото: EPA)

19 січня 2024 року міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

Спецслужби Литви вважають, що Росія здатна вести повномасштабну війну в сьогоднішньому темпі щонайменше ще два роки, оскільки зуміла реформувати та посилити свою армію після втрат в Україні.

Читайте також: Кулеба: Країни Балтії переможуть, якщо Росія нападе. Але міста виглядатимуть як Авдіївка