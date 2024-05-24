Швеция говорит: Путин положил глаз на Готланд. Нардеп Мережко: Остановит усиленная защита
Остановить российского диктатора Владимира Путина и предотвратить захват шведского острова Готланд можно только путем усиления его защиты. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.
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Мережко заявил: у Путина есть план захватить все, что плохо защищено.
В то же время нардеп утверждает, что российский диктатор боится вступить в прямой вооруженный конфликт с государствами — членами НАТО, но он будет провоцировать эти страны, чтобы проверить их решимость защищать себя.
"Если Путин почувствует любую слабость или нерешительность, он обязательно пойдет дальше", – подчеркнул он.
22 мая главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что в планах российского диктатора — захват шведского острова Готланд.
Во время холодной войны на Готланде располагалась довольно мощная военная база, но после того как СССР развалился, контингент постоянно уменьшался, а в 2005 году на острове не осталось военных. Вооруженные силы снова появились на острове после того, как Россия оккупировала Крым.
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