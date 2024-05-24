Швеция говорит: Путин положил глаз на Готланд. Нардеп Мережко: Остановит усиленная защита

Шведский истребитель пролетает над островом Готланд в Балтийском море (Фото: EPA)

Остановить российского диктатора Владимира Путина и предотвратить захват шведского острова Готланд можно только путем усиления его защиты. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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Мережко заявил: у Путина есть план захватить все, что плохо защищено.

В то же время нардеп утверждает, что российский диктатор боится вступить в прямой вооруженный конфликт с государствами — членами НАТО, но он будет провоцировать эти страны, чтобы проверить их решимость защищать себя.

"Если Путин почувствует любую слабость или нерешительность, он обязательно пойдет дальше", – подчеркнул он.

22 мая главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что в планах российского диктатора — захват шведского острова Готланд.

Встреча министров иностранных дел стран Северо-Балтийского региона, Готланд, 2024 год (Фото: EPA)

СПРАВКА Готланд – крупнейший остров в Балтийском море. Он принадлежит Швеции и имеет выгодное расположение: с Готланда можно контролировать все воздушное пространство над Балтикой и морской трафик. Возле Готланда, по дну Балтийского моря, проходит много критически важных коммуникационных сетей, которые связывают страны региона между собой.



Во время холодной войны на Готланде располагалась довольно мощная военная база, но после того как СССР развалился, контингент постоянно уменьшался, а в 2005 году на острове не осталось военных. Вооруженные силы снова появились на острове после того, как Россия оккупировала Крым. Готланд – крупнейший остров в Балтийском море. Он принадлежит Швеции и имеет выгодное расположение: с Готланда можно контролировать все воздушное пространство над Балтикой и морской трафик. Возле Готланда, по дну Балтийского моря, проходит много критически важных коммуникационных сетей, которые связывают страны региона между собой.Во время холодной войны на Готланде располагалась довольно мощная военная база, но после того как СССР развалился, контингент постоянно уменьшался, а в 2005 году на острове не осталось военных. Вооруженные силы снова появились на острове после того, как Россия оккупировала Крым.

Военные Швеции в Готланде, 2016 год (Фото: EPA)

19 января 2024 года министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

Спецслужбы Литвы считают, что Россия способна вести полномасштабную войну в сегодняшнем темпе по меньшей мере еще два года, поскольку сумела реформировать и усилить свою армию после потерь в Украине.

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