Фінські прикордонники регулярно бачать повітряні об'єкти на кордоні з Росією

Фінський прикордонник (Ілюстративне фото: Прикордонна охорона Фінляндії)

Під час прикордонного контролю на фінсько-російській межі можна регулярно спостерігати повітряні об'єкти. Про це заявив заступник командувача Прикордонної служби фінського регіону Північна Карелія Самулі Муртонен, передає місцеве медіа Yle.

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"Ми регулярно бачимо повітряні об'єкти, але я не буду вдаватися у подробиці, які саме", – сказав посадовець.

За його словами, загроза гібридного впливу РФ залишається реальною, а на території Росії досі є люди, які хотіли б приїхати до Фінляндії.

На думку чиновника, той факт, що ризик стосовно незаконного перетину кордону не реалізувався, є заслугою і фінської, і російської сторони.

Адаптація до можливих правових змін на кордоні проводиться шляхом навчання співробітників служби, передає видання.

Восени 2023 року на прикордонному переході Ніірала стався інцидент, коли прикордонних застосував газ, щоб зупинити натовп.

"За останні кілька років було проведено навчання з управління натовпом", – повідомив Муртонен.

Також посадовець повідомив, що прикордонники з РФ та Фінляндії продовжують "регулярно зустрічатися", їхня взаємодія не змінилася – і якщо зустріч відбувається на пересіченій місцевості, то службовці двох країн вітаються.

Фінляндія слідом за країнами Балтії припинила пускати авто з російськими номерами.

Країна закрила морські пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.

29 травня Фінляндія дозволила Україні завдавати ударів по цілях на території Росії за допомогою наданої нею зброї.

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