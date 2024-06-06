Президент Финляндии отверг возможность отправки своих военных в Украину

Александр Стубб подчеркнул, что Финляндия ведет переговоры с союзниками о том, как еще можно помочь Киеву

Александр Стубб (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Финляндия продолжит оказывать помощь Киеву, но не будет отправлять свои войска в Украину. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает издание Yle.

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Стубб отметил, что Финляндия уделяет особое внимание финансовой и военной поддержке Киева, а также отправке в Украину боеприпасов, однако посылать туда своих военнослужащих не планирует.

"Но мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", – заявил он.

Также президент Финляндии подчеркнул, что Хельсинки ведет переговоры с союзниками о том, как еще можно помочь Киеву.

5 июня советник президента США по национальной безопасности Салливан заявил, что США не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину.

В тот же день немецкий министр обороны Писториус сказал, что Берлин не будет отправлять своих солдат в Украину, в то же время в стране считают, что нужно быть готовыми к войне против России в 2029 году.

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