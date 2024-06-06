Президент Фінляндії відкинув можливість відправлення своїх військових до України
Фінляндія продовжить надавати допомогу Києву, але не буде відправляти свої війська до України. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає видання Yle.
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Стубб зазначив, що Фінляндія приділяє особливу увагу фінансовій та військовій підтримці Києва, а також надсиланню до України боєприпасів, однак посилати туди своїх військовослужбовців не планує.
"Але ми не змінили нашу лінію і будемо продовжувати нашу підтримку", – заявив він.
Також президент Фінляндії наголосив, що Гельсінкі веде переговори з союзниками про те, як ще можна допомогти Києву.
- 5 червня радник президента США з національної безпеки Салліван заявив, що США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.
- Того ж дня німецький міністр оборони Пісторіус сказав, що Берлін не відправлятиме своїх солдатів в Україну, водночас в країні вважають, що потрібно бути готовими до війни проти Росії у 2029 році.
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