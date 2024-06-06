Президент Фінляндії відкинув можливість відправлення своїх військових до України

Александр Стубб наголосив, що Фінляндія веде перемовини з союзниками про те, як ще можна допомогти Києву

Александр Стубб (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Фінляндія продовжить надавати допомогу Києву, але не буде відправляти свої війська до України. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає видання Yle.

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Стубб зазначив, що Фінляндія приділяє особливу увагу фінансовій та військовій підтримці Києва, а також надсиланню до України боєприпасів, однак посилати туди своїх військовослужбовців не планує.

"Але ми не змінили нашу лінію і будемо продовжувати нашу підтримку", – заявив він.

Також президент Фінляндії наголосив, що Гельсінкі веде переговори з союзниками про те, як ще можна допомогти Києву.

5 червня радник президента США з національної безпеки Салліван заявив, що США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.

Того ж дня німецький міністр оборони Пісторіус сказав, що Берлін не відправлятиме своїх солдатів в Україну, водночас в країні вважають, що потрібно бути готовими до війни проти Росії у 2029 році.

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