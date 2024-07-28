Зеленський подякував ГУР за точність на дистанції у 1800 км. Ймовірно, за удар по "Оленьї"

Співбесідник LIGA.net заявляв, що на летовищі був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3

Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Президент Володимир Зеленський відзначив роботу 9-го департаменту Головного управління розвідки за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів" від українського кордону. Голова держави не уточнює, про що саме йдеться, але до цього співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив про удар по російському аеродрому "Оленья" саме на такій відстані від України.

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"Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", – заявив він.

Президент не уточнює, про який саме удар йдеться.

Утім, 27 липня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що у ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья".

На останньому, заявив співбесідник, був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3. Офіційно українські посадовці не повідомляли про ураження.

"Оленья" якраз і знаходиться на відстані близько 1800 кілометрів від України – у Мурманській області в близько 150 км від Фінляндії:

Аеродром "Оленья" (синя відмітка) на мапі Вікімедіа

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував удар по "Оленьї" поряд із його країною: фінам потрібно звикнути, що неподалік від їх кордонів йде війна, і що Україна використовуватиме всі засоби для перемоги.

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