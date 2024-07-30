Военные подтвердили ночной удар по нефтебазе в Курской области – видео

По данным Генштаба ВСУ, была успешно поражена нефтебаза "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ

Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

В ночь на 30 июля Силы обороны успешно поразили нефтебазу в Курской области страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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"Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", – говорится в сообщении.

Последствия поражения нефтебазы уточняются.

Утром российская военная пропаганда жаловалась на ракетную атаку, однако заявила, что над областью вроде бы удалось сбить несколько воздушных целей.

В России жаловались на взрывы в Рязанской области в ночь на 27 июля. Местные жители сообщали о работе российской ПВО в районе НПЗ и у военного аэродрома Дягилево.

В тот же день стало известно, что в результате удара разведки были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

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