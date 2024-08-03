Генштаб підтвердив удар по аеродрому в Ростовській області РФ, уражено склад з КАБами

Аеродром "Морозовськ" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За інформацією військових, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Інформація щодо ураження засобів протиповітряної оборони та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами й засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі ЗСУ.

Також цієї ночі Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами, зазначили в Генштабі.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв раніше повідомив про масовану атаку безпілотників на регіон і пожежі на складах у двох районах. Місцеві мешканці писали про вибухи в районі військового аеродрому в Морозовську, а також публікували відео масштабної пожежі.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

У ніч проти 14 червня Ростовську область РФ масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Буданов розповів, що Сили оборони використали тоді щонайменше 70 безпілотників для атаки на військовий об’єкт окупантів.

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