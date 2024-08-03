Генштаб подтвердил удар по аэродрому в Ростовской области РФ, поражен склад с КАБами

Аэродром "Морозовск" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По информации военных, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились в том числе и управляемые авиационные бомбы.

Информация о поражении средств противовоздушной обороны и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с ВСУ.

Также этой ночью Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Есть информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами, отметили в Генштабе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил о массированной атаке беспилотников на регион и пожарах на складах в двух районах. Местные жители писали о взрывах в районе военного аэродрома в Морозовске, а также публиковали видео масштабного пожара.

ДОПОЛНЕНО В 12:10. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны подтвердил, что местные власти пытаются скрыть прилет по военному аэродрому "Морозовск" и сообщают, что горят только какие-то складские помещения.

Также он рассказал, что в ночь на 3 августа беспилотники поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

В ночь на 14 июня Ростовскую область РФ массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.

Буданов рассказал, что Силы обороны использовали тогда более 70 беспилотников для атаки на военный объект оккупантов.

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