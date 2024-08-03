В Ростовской области РФ раздавались взрывы: власти жалуются на атаку 55 дронов – видео

Губернатор российского региона заявил о повреждении складских объектов в двух районах

Ростов-на-Дону (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В России жалуются на массированную атаку беспилотников на Ростовскую область в ночь на 3 августа. Местные власти сообщили о попадании в складские помещения в двух районах. Соответствующие видеозаписи появились в местных Telegram-каналах.

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Около 01:00 губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на севере региона силами противовоздушной обороны якобы были уничтожены три беспилотника. В 03:05 глава российского региона написал, что в результате массированной атаки дронов повреждены склады в Морозовском и Каменском районах.

Впоследствии Голубев заявил, что якобы Ростовскую область ночью атаковали 55 ударных беспилотников.

"В результате атаки жертв и травмированных нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", – добавил он.

В то же время в местных Telegram-каналах пишут, что взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, Таганроге и Каменске. Также в пабликах распространяют видео, на которых видны масштабные пожары.

В частности, местные жители пишут, что взрывы были слышны в районе военного аэродрома в Морозовске. Кроме того, в социальных сетях распространяют видео, на которых, как утверждают авторы, горят резервуары с топливом в Каменском районе, принадлежащие комбинату "Атлас".

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

В ночь на 13 июля в Ростовской области РФ в результате атаки дронов загорелась нефтебаза.

20 июля в России заявили о том, что ночью Ростовскую область атаковали 26 беспилотников, которые якобы сбила ПВО.

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