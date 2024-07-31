Россияне заявили о "пожаре на объекте" после воздушной тревоги в Курской области – видео
Российская военная пропаганда и власти Курской области заявили об очередной атаке на регион. После объявления воздушной тревоги "произошел пожар на объекте" в регионе.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утверждает, что возгорание произошло в результате удара украинских военных.
По его словам, в районе попадания вроде бы не сработал сигнал воздушной тревоги. Такая же ситуация возникла и при ударе Сил обороны по российскому военному аэродрому "Оленья" 27 июля.
- Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.
- Силы обороны совершали атаки на телебашню, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.
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