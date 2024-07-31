Россияне заявили о "пожаре на объекте" после воздушной тревоги в Курской области – видео

По словам в. губернатора области, в районе попадания не сработала сирена

Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Российская военная пропаганда и власти Курской области заявили об очередной атаке на регион. После объявления воздушной тревоги "произошел пожар на объекте" в регионе.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утверждает, что возгорание произошло в результате удара украинских военных.

По его словам, в районе попадания вроде бы не сработал сигнал воздушной тревоги. Такая же ситуация возникла и при ударе Сил обороны по российскому военному аэродрому "Оленья" 27 июля.

Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.

Силы обороны совершали атаки на телебашню, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.

Читайте также: Одна из самых массированных атак на Украину: над Киевом ночью сбили более 30 дронов россиян