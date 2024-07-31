Росіяни заявили про "пожежу на об'єкті" після повітряної тривоги у Курській області – відео
Російська воєнна пропаганда та влада Курської області заявили про чергову атаку на регіон. Після оголошення повітряної тривоги "сталася пожежа на об'єкті" у регіоні.
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Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов стверджує, що загоряння відбулося унаслідок удару українських військових.
За його словами, у районі влучання нібито не спрацював сигнал повітряної тривоги. Така сама ситуація виникла й під час удару Сил оборони по російському військовому аеродрому "Оленья" 27 липня.
- Вибухи у Курській області лунають майже щодня з середини липня 2024 року.
- Сили оборони здійснювали атаки на телевежу, завод низьковольтної апаратури, кілька нафтобаз та електропідстанцій.
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