Росіяни заявили про "пожежу на об'єкті" після повітряної тривоги у Курській області – відео

За словами т.в.о. губернатора області, у районі влучання не спрацювала сирена

Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

Російська воєнна пропаганда та влада Курської області заявили про чергову атаку на регіон. Після оголошення повітряної тривоги "сталася пожежа на об'єкті" у регіоні.

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Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов стверджує, що загоряння відбулося унаслідок удару українських військових.

За його словами, у районі влучання нібито не спрацював сигнал повітряної тривоги. Така сама ситуація виникла й під час удару Сил оборони по російському військовому аеродрому "Оленья" 27 липня.

Вибухи у Курській області лунають майже щодня з середини липня 2024 року.

Сили оборони здійснювали атаки на телевежу, завод низьковольтної апаратури, кілька нафтобаз та електропідстанцій.

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