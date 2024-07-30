ГУР: Під час удару по Оленьї було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3
Ту-22м3 з ракетою Х-22 (Фото: ресурс окупантів)

Унаслідок атаки на російський військовий аеродром "Оленья" у Мурманській області РФ було пошкоджено одразу два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Можу повідомити, що йдеться про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження", – сказав він.

За словами Юсова, на відновлення цих літаків у Росії може піти багато часу. Крім того, розвідці стало відомо, що під час атаки в районі аеродрому не спрацювала повітряна тривога.

Читайте також: "У страшному сні не припускали". Україна збила стратегічний Ту-22М3. Це – не єдиний сюрприз

літаквійнаавіаціяандрій юсовту-22м3оленья