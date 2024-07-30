ГУР: Во время удара по "Оленье" были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3

Андрей Юсов сообщил, что во время атаки в районе аэродрома не сработала воздушная тревога

Ту-22м3 с ракетой Х-22 (Фото: ресурс оккупантов)

В результате атаки на российский военный аэродром "Оленья" в Мурманской области РФ были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие номера бортовые – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это также определенные повреждения", – сказал он.

По словам Юсова, на восстановление этих самолетов в России может уйти много времени. Кроме того, разведке стало известно, что при атаке в районе аэродрома не сработала воздушная тревога.

27 июля 2024 года собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил , что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".

в спецслужбах заявил , что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья". Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал удар по "Оленьи" рядом с его страной: финнам нужно привыкнуть, что неподалеку от их границ идет война и что Украина будет использовать все средства для победы .

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