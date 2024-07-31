Одна з наймасованіших атак на Україну: над Києвом вночі збили понад 40 дронів росіян

Повітряна атака на столицю в ніч проти 31 липня тривала сім годин

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 31 липня російські окупаційні війська здійснили одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – понад 30 безпілотників збили у повітряному просторі Києва. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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"На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА", – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, повітряна атака на столицю тривала сім годин. Російські дрони заходили на Київ хвилями й "практично з усіх можливих напрямків", додали в адміністрації.

У повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад 30 ворожих безпілотників. Попередньо, без жертв та поранених.

ДОПОВНЕНО о 08:05. У КМВА уточнили, що сумарно під час нічної та ранкової атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них. Тоді під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит у столиці.

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни.

17 липня ворог знову атакував столицю дронами, обійшлося без постраждалих.

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