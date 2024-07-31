Одна из самых массированных атак на Украину: над Киевом ночью сбили более 30 дронов
В ночь на 31 июля российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – более 30 беспилотников сбили в воздушном пространстве Киева. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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"На столицу Украины, на мирный город, враг направил многие десятки своих беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА", – говорится в сообщении.
По данным местных властей, воздушная атака на столицу длилась семь часов. Российские дроны заходили в Киев волнами и "практически по всем возможным направлениям", добавили в администрации.
В воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более 30 вражеских беспилотников. Предварительно, без жертв и раненых.
- 8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по Украине 38 ракетами – ПВО уничтожило 30 из них. Тогда под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет в столице.
- В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля был разрушен целый подъезд жилого дома. Погибли 13 человек, из них пятеро детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны.
- 17 июля враг снова атаковал столицу дронами, обошлось без пострадавших.
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