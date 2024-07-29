Україна завдала ударів по електропідстанціях росіян під Курськом – Генштаб

Завдано ударів по об'єктах, які забезпечують функціонування залізниці РФ, яка перевозить озброєння та військову техніку для окупантів

Ілюстративне фото: Генштаб

Сили оборони завдали чергового удару по важливих об’єктах окупантів на території РФ, зокрема уражено електропідстанції у Курській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Військові повідомили, що уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області: є інформація про роботу в області систем протиповітряної оборони противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій.

Як результат фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області, зазначили у Генштабі.

Ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що російська промисловість, яка працює на війну, є законною ціллю для українських військ, а вказані об’єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки окупантів.

Увечері 28 липня російські пабліки писали про вибухи у Курській області, а губернатор Олексій Смирнов заявив про атаку безпілотників. При цьому, за його словами, російські сили ППО нібито збили 19 дронів, а потім ще 12 українських БпЛА літакового типу.

Фото: Генштаб

У ніч проти 28 липня російські пропагандисти писали про пожежу на нафтобазі в Курській області після атаки безпілотників.

Згодом Генштаб підтвердив, що нафтобазу окупантів уразили українські сили.

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