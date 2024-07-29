Розвідка атакувала Центробанк Росії. В установі скаржаться: інтенсивність кіберудару зростає

Хакерська атака. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

29 липня головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України, став ціллю хакерів Головного управління розвідки Міністерства оборони, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

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Співрозмовник розповів, що близько з 11:00 за місцевим часом ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. У фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.

ДОВІДКА Центральний банк Росії – головний банк першого рівня, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків. Центральний банк Росії – головний банк першого рівня, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

За даними співрозмовника журналістів LIGA.net, російські користувачі також не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку.

Скриншот: Відкриті джерела

Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у РФ також зазнають систематичних кіберударів.

Зокрема, атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу, акцентували у спецслужбах.

Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР МОУ на банківську систему Росії.

24 липня ГУР "хакнуло" банківську систему Росії, внаслідок чого "лежать" Сбєрбанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк та інші.

27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків перестала функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

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