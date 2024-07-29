Розвідка атакувала Центробанк Росії. В установі скаржаться: інтенсивність кіберудару зростає
Хакерська атака. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

29 липня головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України, став ціллю хакерів Головного управління розвідки Міністерства оборони, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Співрозмовник розповів, що близько з 11:00 за місцевим часом ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. У фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає. 

ДОВІДКА
Центральний банк Росії – головний банк першого рівня, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків. 

За даними співрозмовника журналістів LIGA.net, російські користувачі також не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку. 

Скриншот: Відкриті джерела
Скриншот: Відкриті джерела

Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у РФ також зазнають систематичних кіберударів.

Зокрема, атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу, акцентували у спецслужбах.

  • Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР МОУ на банківську систему Росії.
  • 24 липня ГУР "хакнуло" банківську систему Росії, внаслідок чого "лежать" Сбєрбанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк та інші. 
  • 27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків перестала функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Читайте також: "Інтернет-апокаліпсис": цифрова інфраструктура Росії "сиплеться" після кіберудару ГУР – джерело

війнакібератакагур