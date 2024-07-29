Разведка атаковала Центробанк РФ. В учреждении жалуются: интенсивность киберудара растет
29 июля главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию России против Украины, стал целью хакеров Главного управления разведки Министерства обороны, которые уже почти неделю осуществляют самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.
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Собеседник рассказал, что около 11:00 по местному времени ресурсы Банка России работают или со значительными перебоями, или вообще недоступны для пользователей. В финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.
По данным собеседника журналистов LIGA.net, российские пользователи также не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка.
Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, поскольку крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам.
В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки, акцентировали в спецслужбах.
- С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему России.
- 24 июля ГУР "хакнуло" банковскую систему России, в результате чего "лежат" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк и другие.
- 27 июля сообщалось, что после атаки ГУР ряд российских банков перестал функционировать, вследствие этого жители не могут снять наличные в банкоматах. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.
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