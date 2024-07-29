Разведка атаковала Центробанк РФ. В учреждении жалуются: интенсивность киберудара растет

Хакерская атака. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

29 июля главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию России против Украины, стал целью хакеров Главного управления разведки Министерства обороны, которые уже почти неделю осуществляют самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.

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Собеседник рассказал, что около 11:00 по местному времени ресурсы Банка России работают или со значительными перебоями, или вообще недоступны для пользователей. В финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.

СПРАВКА Центральный банк России – главный банк первого уровня, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Центральный банк России – главный банк первого уровня, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

По данным собеседника журналистов LIGA.net, российские пользователи также не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка.

Скриншот: Открытые источники

Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, поскольку крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам.

В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки, акцентировали в спецслужбах.

С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему России.

24 июля ГУР "хакнуло" банковскую систему России, в результате чего "лежат" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк и другие.

27 июля сообщалось, что после атаки ГУР ряд российских банков перестал функционировать, вследствие этого жители не могут снять наличные в банкоматах. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

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