"Интернет-апокалипсис": цифровая инфраструктура РФ сыпется после киберудара ГУР – источник

По данным собеседника LIGA.net, эта кибератака длится уже третьи сутки

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерстве обороны продолжают масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, которая привлечена к обеспечению военной агрессии России против Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.

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По данным собеседника, на третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, социальные сети, мессенжеры и развлекательные ресурсы.

25 июля разведка атаковала российскую соцсеть VK, мессенжер Discord, Систему быстрых платежей "СБП", Национальную систему платежных карт "НСПК" и ресурс кино-видео просмотра Lampa.

В первый день, по данным собеседника, под ударом находились крупнейшие российские банковские учреждения, в частности, Альфа банк, СебрБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк и иБанк.

На второй день атаки к ним добавились Прмсвязьбанк и Почта Банк, а также российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях Авито, рассказал он.

Собеседник рассказал, что отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако, остальные банки, в том числе и ВТБ признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за рубежа" и преодолеть ее последствия.

Он отметил, что онлайн-сервисы финансовых учреждений в России уже третьи сутки или не работают совсем, или работают нестабильно и с ошибками, а из-за этого клиенты не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить любые другие финансовые операции.

Ситуацию осложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, в частности Билайна, Мегафона, МТС, Теле2 и Ростелекома – они также атакованы украинскими киберспециалистами, добавил собеседник.

8 апреля украинские хакеры, которые могут иметь связь с кибердепартаментом СБУ, совершили атаку на дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телекоммуникационный сектор.

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