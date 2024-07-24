ГУР "хакнуло" банковскую систему РФ: "лежат" Сбербанк, Райффайзен, Альфа банк – источник

С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР на банковскую систему России

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

Главное управление разведки Министерства обороны "хакнуло" банковскую систему России, в результате чего "лежат" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк и другие. Об этом рассказал собеседник LIGA.net.

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Собеседник рассказал, что с утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему России.

В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное.

Также наблюдаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России, отметил собеседник.

Пользователи на всей территории России жалуются на то, что не могут воспользоваться онлайн-сервисами Альфа-банка, Сбербанка, Райффайзен банка, ВТБ Банка, РСХБ Банка, Газпромбанка, Т-Банка, онлайн-банкинга iBank, проинформировал он.

В частности из-за атаки ГУР, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем: Системы быстрых платежей "СБП" и Национальной системы платежных карт НСПК.

Также российские пользователи в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от Билайн, Мегафон, Теле2 и Ростелеком.

В России уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки "политически мотивированных хакеров", а в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до своего завершения.