ГУР атаковало нефтеперерабатывающий завод на Кубани – фото и видео от источника

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году

Туапсе (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Атака на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе на Кубани 22 июля является спецоперацией Главного управления разведки. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах обороны и разведки.

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"В результате операции ГУР МОУ в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар", – говорится в сообщении.

Утром местные власти утверждали, что с 03:17 до 04:20 в районе НПЗ система противовоздушной обороны якобы поразила восемь беспилотников. Впоследствии появились видео, как утверждается, с повторными атаками на НПЗ, в результате чего на его территории возник пожар.

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора пока уточняются, добавил собеседник.

Фото: Собеседник LIGA.net

СПРАВКА Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, он был построен еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн тонн нефти в год. Он производит лигроин (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур. Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, он был построен еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн тонн нефти в год. Он производит лигроин (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе – единственный на черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России. Он был целью для украинских дронов в начале 2024 года.

По информации LIGA.net, удар по Туапсе в ночь на 25 января 2024 года был спецоперацией СБУ. После двух мощных взрывов там начался масштабный пожар, повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, где происходит разделение нефти на основные фракции (бензиновую, керосиновую, соляровую). Завод смог возобновить работу только через три месяца – в конце апреля.

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