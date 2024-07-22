ГУР атакувало нафтопереробний завод на Кубані – фото та відео наслідків від джерела

Нафтопереробний завод у Туапсе – один з найстаріших у Росії, його побудували ще 1929 року

Туапсе (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Атака на нафтопереробний завод у Туапсе на Кубані 22 липня є спецоперацією Головного управління розвідки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони й розвідки.

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"У результаті операції ГУР МОУ в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Зранку місцева влада стверджувала, що з 03:17 до 04:20 в районі НПЗ система протиповітряної оборони нібито уразила вісім безпілотників. Згодом з'явилися відео, як стверджується, з повторними атаками на НПЗ, внаслідок чого на його території виникла пожежа.

Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються, додав співрозмовник.

Фото: Співрозмовник LIGA.net

ДОВІДКА Нафтопереробний завод у Туапсе – один з найстаріших у Росії, його побудували ще 1929 року. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур. Нафтопереробний завод у Туапсе – один з найстаріших у Росії, його побудували ще 1929 року. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.

Нафтопереробний завод Роснєфті в Туапсе – єдиний на чорноморському узбережжі й один з десяти найбільших у Росії. Він був ціллю для українських дронів на початку 2024 року.

За інформацією LIGA.net, удар по Туапсе у ніч проти 25 січня 2024 року був спецоперацією СБУ. Після двох потужних вибухів там почалася масштабна пожежа, пошкоджено установку первинного оброблення нафтопродуктів, де відбувається розділення нафти на основні фракції (бензинову, гасову, солярову). Завод зміг відновити роботу лише через три місяці – наприкінці квітня.

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