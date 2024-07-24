Розвідка "хакнула" банківську систему Росії: "лежать" Сбєрбанк, Райффайзен, Альфа банк – джерело

Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР на банківську систему Росії

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

Головне управління розвідки Міністерства оборони "хакнуло" банківську систему Росії, внаслідок чого "лежать" Сбєрбанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк та інші. Про це розповів співрозмовник LIGA.net.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Співрозмовник розповів, що від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР МОУ на банківську систему Росії.

Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних застосунків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг у громадському транспорті тощо.

Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії, зазначив співрозмовник.

Користувачі на всій території Росії скаржаться на те, що не можуть скористатися онлайн-сервісами Альфа-банку, Сбєрбанку, Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank, проінформував він.

Зокрема через атаку ГУР, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем: Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт НСПК.

Також російські користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від Білайн, Мегафон, Теле2 та Ростелеком.

У Росії вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів", а в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.