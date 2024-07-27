Масштабная кибератака разведки продолжается: россияне не могут снять наличные – источник
После атаки Главного управления разведки Министерства обороны, ряд российских банков перестал функционировать, в результате этого жители не могут снять наличные из банкоматов. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений. Об этом рассказал собеседник LIGA.net в спецслужбах.
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После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем, теперь подверглись атаке банкоматы, рассказал собеседник.
Он подчеркнул – кроме этого, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.
Как сообщает собеседник, отныне пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, поскольку при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.
Кроме того киберспециалистам ГУР удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака.
Журналистам LIGA.net отметили, что к пораженным ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку и иБанку добавился также российский банк "Дом.рф".
Поскольку 26 июля Россия подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить любые банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением, подытожил он.
- 8 апреля украинские хакеры, которые могут иметь связь с кибердепартаментом СБУ, совершили атаку на дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телекоммуникационный сектор.
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