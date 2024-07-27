Масштабная кибератака разведки продолжается: россияне не могут снять наличные – источник

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

После атаки Главного управления разведки Министерства обороны, ряд российских банков перестал функционировать, в результате этого жители не могут снять наличные из банкоматов. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений. Об этом рассказал собеседник LIGA.net в спецслужбах.

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После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем, теперь подверглись атаке банкоматы, рассказал собеседник.

Он подчеркнул – кроме этого, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

Как сообщает собеседник, отныне пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, поскольку при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

Кроме того киберспециалистам ГУР удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака.

Журналистам LIGA.net отметили, что к пораженным ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку и иБанку добавился также российский банк "Дом.рф".

Поскольку 26 июля Россия подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить любые банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением, подытожил он.

8 апреля украинские хакеры, которые могут иметь связь с кибердепартаментом СБУ, совершили атаку на дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телекоммуникационный сектор.

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