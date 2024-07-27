Масштабна кібератака розвідки триває: росіяни не можуть зняти готівку в банкоматах – джерело

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

Після атаки Головного управління розвідки Міністерства оборони низка російських банків перестала функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ. Про це розповів співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

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Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем тепер зазнали атаки банкомати, розповів співрозмовник.

Він наголосив – окрім цього, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Як повідомляє співрозмовник, відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк під час спроби скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

Крім того, кіберфахівцям ГУР вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на які здійснюється атака.

Журналістам LIGA.net наголосили, що до уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СберБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф".

Оскільки 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням, підсумував він.

8 квітня українські хакери, які можуть мати зв'язок з кібердепартаментом СБУ, здійснили атаку на датацентр, яким користувався російський військово-промисловий комплекс, нафтогаз та телекомунікаційний сектор.

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