Украина нанесла удары по электроподстанциям россиян под Курском – Генштаб

Нанесены удары по объектам, обеспечивающим функционирование железной дороги РФ, которая перевозит оружие и и военную технику для оккупантов

Иллюстративное фото: Генштаб

Силы обороны нанесли очередной удар по важным объектам оккупантов на территории РФ, в том числе поражены электроподстанции в Курской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Военные сообщили, что поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области: есть информация о работе в области систем противовоздушной обороны противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций.

Как результат фиксируются перебои с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области, отметили в Генштабе.

Удары совершили силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе подчеркнули, что работающая на войну российская промышленность является законной целью для украинских войск, а указанные объекты, среди прочего, обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозку вооружения и военной техники для поддержки оккупантов.

Вечером 28 июля российские паблики писали о взрывах в Курской области, а губернатор Алексей Смирнов заявил об атаке беспилотников. При этом, по его словам, российские силы ПВО якобы сбили 19 дронов, а потом – еще 12 украинских БпЛА самолетного типа.

Фото: Генштаб

В ночь на 28 июля российские пропагандисты писали о пожаре на нефтебазе в Курской области после атаки беспилотников.

Впоследствии Генштаб подтвердил, что нефтебазу поразили украинские силы.

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