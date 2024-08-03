У Ростовській області РФ лунали вибухи: місцева влада скаржиться на атаку 55 дронів – відео

Губернатор російського регіону заявив про пошкодження складських об'єктів у двох районах

Ростов-на-Дону (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Росії скаржаться на масовану атаку безпілотників на Ростовську область у ніч проти 3 серпня. Місцева влада повідомила про влучання в складські приміщення у двох районах. Відповідні відео з’явились в місцевих Telegram-каналах.

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Близько 01:00 губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що на півночі регіону силами протиповітряної оборони нібито було знищено три безпілотники. О 03:05 очільник російського регіону написав, що унаслідок масованої атаки дронів пошкоджено склади в Морозовському і Кам’янському районах.

Згодом Голубєв заявив, що нібито Ростовську область вночі атакували 55 ударних безпілотників.

"Унаслідок атаки жертв та травмованих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування", – додав він.

Водночас у місцевих Telegram-каналах пишуть, що вибухи було чутно в Ростові-на-Дону, Батайську, Азові, Таганрозі та Кам’янську. Також пабліками ширяться відео, на яких видно масштабні пожежі.

Зокрема, місцеві мешканці пишуть, що вибухи було чутно в районі військового аеродрому в Морозовську. Крім того, соціальними мережами ширяться відео, на яких, як стверджують автори, горять резервуари з пальним в Кам'янському районі, які належать комбінату "Атлас".

Обережно: на відео ненормативна лексика.

У ніч проти 13 липня у Ростовській області РФ внаслідок атаки дронів загорілась нафтобаза.

20 липня у Росії заявили про те, що вночі Ростовську область атакували 26 безпілотників, які нібито збила ППО.

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