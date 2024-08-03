Дроны ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов оккупантов под Ростовом – источник

Склад ГСМ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 3 августа беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, склад принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов. Он расположен вблизи города Каменск-Шахтинский в Ростовской области РФ.

Собеседник отметил, что данный склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов воинским частям и подразделениям россиян, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что поражение объекта произошло с помощью 15 беспилотников типа Obsidian проекта Nayan.

По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается, что подтверждается большим количеством видео и фото в социальных сетях. Подробные результаты операции выясняются.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил о массированной атаке беспилотников на регион и пожарах на складах в двух районах. В местных пабликах распространяются видео, на которых, как утверждают авторы, горят резервуары с топливом в Каменском районе, принадлежащие комбинату "Атлас".

Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

В ночь на 13 июля в Ростовской области РФ в результате атаки дронов загорелась нефтебаза.

20 июля в России заявили о том, что ночью Ростовскую область атаковали 26 беспилотников, которые якобы сбила ПВО.

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