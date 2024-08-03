Буданов: Удар по "Оленье" отсрочил очередные атаки РФ по Украине хотя бы на пару дней
Дроновый удар по российскому аэродрому "Оленья" и поражение дальних бомбардировщиков, по крайней мере, на несколько дней отсрочил очередные атаки оккупантов по Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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Журналистка спросила, какие из разрушительных ударов по России изменили ход войны.
"Об этом я говорить с вами не буду. А такой интересный момент к примеру: недавно дроны дошли до аэродромов определенных в РФ – до северных, до "Оленьи" и т.д. Там есть пораженные дальние бомбардировщики – и это заставило ну хотя бы на несколько дней оттянуть очередные удары по нам", – ответил Буданов.
Ранее, 27 июля, собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что ночью и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья". По словам собеседника, на "Оленье" предварительно было зафиксировано повреждение сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.
На следующий день президент Владимир Зеленский отметил работу 9-го департамента ГУР за "точность на дистанции почти 1800 километров" от украинской границы.
Уже 30 июля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на "Оленье" были повреждены сразу два самолета Ту-22М3.
- Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области России. Собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в этом регионе.
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