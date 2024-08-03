Зеленский: Надо закончить войну на наших условиях, нужно решение Запада на удары вглубь РФ

Запуск ракеты ATACMS (Иллюстративное фото: USAASC/Tara Hutcheson)

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по российским захватчикам приближают справедливое для Украины и мира окончание войны, и необходимо, чтобы партнеры разрешили наносить дальнобойные удары по РФ. Украина должна защитить жизнь людей и закончить войну на своих условиях, рассказал в своем вечернем обращении.

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Президент поблагодарил защитников и работников военно-промышленного комплекса за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике. Детали этих ударов президенту доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также президент отметил тех, кто продолжает говорить партнерам, что Украине необходимо наносить дальнобойные удары по захватчикам и местам, откуда РФ атакует ракетами, дронами Shahed и бомбами.

Он отметил: решение партнеров позволить наносить такие удары нужно, чтобы Украина смогла использовать все оружие, которое может быть эффективным.

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"Мы должны защитить жизнь наших людей и завершить войну на украинских условиях. И каждый удар, метко отвечающий России на ее авиабомбы, уничтожающий российскую логистику и базы, осложняющий оккупанту пребывание на нашей земле, – каждый такой удар приближает справедливое окончание войны. Справедливое для нас, для мира, для Украины и для всех, кто ценит жизнь", – пояснил Зеленский.

В июне The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы в России.

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